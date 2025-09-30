Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Воскресенске

В Воскресенске на территории Новлянской ривьеры провели экологическую акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе». На участке площадью 5,5 гектаров горожане посадили рябину скандинавскую и ольху.

Мероприятие объединило представителей администрации, сотрудников предприятий, экологов, волонтеров, школьников, а также семьи военнослужащих и неравнодушных жителей округа. Посаженные деревья преобразят территорию и сделают ее более экологичной.

Отметим, что акцию посвятили Дню работников леса и Всероссийской акции «Сохраним лес». Участниками мероприятий уже стали свыше 205 тысяч человек, которые высадили около 22 миллиона сеянцев по всей территории России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.