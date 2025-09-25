Экологическая акция по посадке деревьев началась в Мытищах

Ежегодная осенняя акция по посадке деревьев «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Мытищах. По всему округу жители садят деревья и кустарники.

Так, высадили клены и сирень на территории жилого комплекса «Императорские Мытищи». Ученики, учителя и родители посадили на территории новой Пироговской школы 30 деревьев: тополя и яблони.

Заключительный этап осенней акции этого года пройдет в предстоящие выходные дни на нескольких площадках округа. Все неравнодушные и инициативные жители города могут присоединиться к этому мероприятию и внести свой вклад в создание зеленого будущего — улучшение качества воздуха, создание уютных дворов и формирование красивых улиц.

Акцию запланировали на 27 сентября. Она пройдет по следующим адресам: в 09:00 у библиотеки № 4, расположенной на улице 4-я Парковая, дом № 20, в микрорайоне Дружба, в 10:00 на набережной реки Яузы на улице Мира, строение № 1Б в городе Мытищи, в 11:00 в сквере на улице Воронина, рядом с домом № 6 в Мытищах, в 12:00 на внутридворовой территории на улице Борисовка, дом № 28А, также в 12:00 на бульваре по тому же адресу.