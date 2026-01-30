Экологическая акция по помощи птицам прошла в Мытищах

Мероприятие провели 25 января в Парке Мира. Присоединились к доброму делу заместитель главы округа Артур Суворов, представители управления экологии, Общественной палаты, а также воспитанники детских садов и школ.

Участники развесили на деревьях парка кормушки, сделанные своими руками, наполнили их угощениями. Директор управления экологии администрации Мытищ Алексей Королев подчеркнул, что в парке в это время можно встретить синиц, воробьев, голубей, а также уток и лебедей — всем им сейчас особенно трудно добывать питание. Помочь птицам пережить зиму можно только совместными усилиями.

Акция имела и воспитательный смысл — приняв участие в таких мероприятиях взрослые показали детям, как важно позаботиться о природе.

Юные участники акции включились в доброе дело с искренней радостью и любовью.

«Подкормка птиц, учитывая прогнозируемое похолодание, стала своевременной помощью пернатым», — отметил глава совета депутатов городского округа Андрей Гореликов.

Председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Мытищ Ольга Левина обратила внимание на то, что важно ограничиваться не только разовой помощью, но и регулярно пополнять кормушки.