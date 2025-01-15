Экологическая акция по переработке новогодних елей началась в Мытищах

Экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» началась с 15 января в Мытищах. Пункты приема новогодних елок будут работать до 10 февраля.

Акция по сбору елок «Сдай на переработку и елки, и иголки!» традиционно проводится в Мытищах. Она реализуется в рамках проекта губернатора Московской области Андрей Воробьева «Зима в Подмосковье» и национального проекта «Экология».

Все собранные хвойные деревья отправятся на переработку, где с помощью специального оборудования их превратят в щепу, которую затем будут использовать в различных областях, включая благоустройство территорий.

Несколько переработочных пунктов экологического приема расположены в Мытищах по следующим адресам: микрорайон Пироговский, улица Пролетарская, дом 2А; микрорайон Дружба, улица 4-я Парковая, дом 5А/1; площадка «Мегабак», улица Коминтерна, дом 25; Парк Мира в районе улицы Шараповской, координаты: 55.910534, 37.745726; улица Транспортная, координаты: 55.933795, 37.768066; село Марфино, улица Зеленая, строение 10, координаты: 56.074959, 37.553162.