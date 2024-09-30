Экологическая акция по озеленению нового сквера прошла в Балашихе

Воспитанники дошкольного отделения школы № 15 города Балашиха приняли участие в экологической акции по озеленению нового сквера «Семьи, любви и верности». Вместе с депутатами Московской областной думы и городского Совета, а также представителями ветеранской организации, дети высадили молодые саженцы сосен.

Экологическое воспитание подрастающего поколения — важная задача, которую решают в Балашихе. Участие дошкольников в озеленении нового сквера стало ярким примером бережного отношения к окружающей среде.

«Эколята — дошколята» — важный проект, направленный на формирование у детей бережного отношения к природе. Ребята не только высадили деревья, но и прогулялись по скверу, узнав историю его создания и памятника самолета, установленного по просьбе местных ветеранов.

Балашиха вошла в пятерку самых зеленых городов России с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек. Исследование «Климатическая повестка городов России»провело правительство Москвы.

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