Балашиха вошла топ-5 городов России по уровню озеленения

Балашиха вошла в пятерку самых зеленых городов России с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек. Исследование «Климатическая повестка городов России» провело правительство Москвы.

Презентация аналитического доклада с результатами исследования состоялась на Российской энергетической неделе. Как отметила заместитель мэра Москвы Мария Багреева, города играют ключевую роль в снижении выбросов парниковых газов в рамках национальной климатической повестки.

Балашиха входит в число лидеров по доле зеленых пространств в пределах городских границ: озелененные территории занимают около двух третей площади города. Обширные незастроенные территории Балашихи покрыты лесными массивами, в том числе в черте города расположена часть крупного национального парка «Лосиный остров».

«Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В городской местности проживает около 75% населения России, в том числе треть — в крупных городах с населением более 500 тысяч человек», — рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Климатическая повестка городов России» — третье исследование, подготовленное Правительством Москвы. Методология исследований получила высокие оценки российских и зарубежных экспертов в сфере противодействия изменениям климата. Аналитический доклад подготовили совместно с ВЭБ.РФ.

«Аналитическое исследование и онлайн-инструментарий помогут городам оценить свои усилия по реализации климатической повестки, выявить сильные и слабые стороны и подобрать эффективные практики», — подчеркнула Мария Багреева.

Особенностью проекта является то, что каждый город может провести самодиагностику с помощью открытого онлайн-инструментария.

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