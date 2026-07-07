Экологическая акция по очистке леса прошла в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Пятого июля в Химках прошла экологическая акция «Чистый лес» партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось в роще у жилого комплекса «Пятница» в деревне Брехово.

К акции присоединились председатель совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный депутат Руслан Шаипов, лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук, волонтеры и жители Химок.

«Совместными усилиями можно сделать любимые места отдыха чище и комфортнее. Когда жители, общественники и представители власти работают вместе, результат заметен каждому», — сказал Сергей Малиновский.

Во время субботника участники привели в порядок территорию пешеходного маршрута к озеру Черное. Они собрали мусор, расчистили дорожки, благоустроили зоны отдыха и убрали сухостой.

Координатор проекта «Чистый лес» Илья Матвейчук отметил, что подобные инициативы помогают сохранять природные территории и формируют ответственное отношение к окружающей среде.

Экологические акции в Химках регулярно объединяют неравнодушных жителей и становятся частью системной работы по сохранению природных территорий.