Экологическая акция по очистке леса прошла в Балашихе

Акция «Чистый лес» прошла в лесопарке на улице Орджоникидзе в Балашихе. В ней приняли участие члены партии «Единая Россия», молодогвардейцы, сотрудники администрации, учащиеся школ и активные жители города.

Совместно с координатором проекта, заместителем главы городского округа Балашиха Дмитрием Варнавским, активисты взяли в руки перчатки и мешки для мусора и с энтузиазмом взялись за дело. За несколько часов волонтеры смогли преобразить территорию. Совместными усилиями активисты очистили лесопарк от пластиковых бутылок, пакетов и прочего мусора.

Акция «Чистый Лес» проводится в Балашихе с 2023 года. Ее цель — поддержание в порядке лесов Подмосковья в рамках реализации национального проекта «Экология» федеральной программы «Сохранение лесов» при поддержке партии «Единая Россия».

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