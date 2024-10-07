Экологическая акция по очистке леса от мусора прошла в Воскресенске

Субботник по уборке лесного массива состоялся в центральной части города. В нем участвовали работники администрации округа, лесничие и активисты из разных организаций.

Руководитель муниципалитета Алексей Малкин заявил, что такие экологические акции проводятся в любой сезон и стали доброй традицией. Он отметил, что у коммунальных служб города очень много работы и помогать им очень важно и нужно. Не менее значимым является бережное отношение к природе.

«Главное — не мусорить, тогда дома, в Воскресенске, будет чисто и приятно жить», — резюмировал глава округа.

Недавно около центральной конторы Виноградовского лесничества в Воскресенске также состоялся субботник, в котором приняли участие ученики средней образовательной школы «Траектория успеха», участники школьного лесничества «Берендеи». Они собрали семь мешков мусора, которые затем вывезли для последующей утилизации.

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