Молодогвардейцы города Фрязино провели экологическую акцию по санитарной очистке береговой зоны технических пудов. Мероприятие было организовано с целью улучшения экологической обстановки в городском округе и привлечения внимания широкой общественности к проблемам загрязнения окружающей среды.

Добровольцы, обеспечив себя необходимым инвентарем, провели тщательную уборку прибрежной территории. В ходе работ был собран значительный объем бытовых отходов, преимущественно пластиковых и бумажных. Совместными усилиями участников акции береговая линия была приведена в порядок.

Проведенная акция служит напоминанием о важности ответственного отношения к природным ресурсам. Сохранение окружающей среды является задачей, требующей постоянного внимания и совместных усилий как со стороны общественных организаций, так и каждого гражданина в отдельности.