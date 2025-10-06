Экологическая акция по очистке берегов Черного озера прошла в Шатуре

В теплую погоду местные жители и приезжие постоянно устраивают пикники или туристические стоянки в этом популярном месте отдыха. Не все добросовестно убирают после себя мусор, в результате чего на берегу озера остаются кучи отходов. Они не только являются основным фактором разрушения экологии, но могут стать причиной пожара.

Представители лесной охраны Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» рассказали, что постоянно патрулируют и стараются поддерживать чистоту на территории у Черного озера. «Отдыхать люди любят, а вот оставлять после себя площадку чистой — не очень. Кто-то учтиво складирует отходы в мешки, но довезти их до контейнера сил не хватает. Призываем всех соблюдать элементарные требования правил санитарной и пожарной безопасности в лесах», — добавили специалисты.

Во время субботника сотрудники администрации Шатуры и работники лесничества собрали более пяти кубических метров мусора на площади в один гектар.