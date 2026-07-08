Экологическая акция по очистке берега озера Стрелка прошла в Раменском

Неравнодушные жители Раменского, представители общественных организаций и сотрудники коммунальной службы собрались на озере Стрелка в микрорайоне Холодово. Субботник по очистке берега водоема прошел в рамках всероссийской акции «Вода России».

В уборке участвовали активисты раменского штаба движения «Волонтеры Подмосковья» и местного отделения организации «Молодая гвардия Единой России». Пока ребята собирали мусор вдоль берега, коммунальщики взялись за самое сложное — распил аварийных деревьев и санитарную обрезку сухих веток.

Во время акции многие отметили, что в Раменском округе мусора стало меньше, а уровень комфорта и безопасности у воды значительно вырос.

Жители муниципалитета продолжат сохранять чистоту водоемов и бережно относиться к природным богатствам страны.

За восемь лет проведения масштабной федеральной акции «Вода России» в ней приняли участие 8 миллионов человек из 85 регионов страны, что позволило очистить более 10 тысяч водоемов.