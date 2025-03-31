Экологическая акция ко Дню защиты Земли прошла в Жуковском

В честь праздника, посвященного защите планеты и привлечению внимания к глобальным экологическим проблемам, активисты отправили на переработку более 150 килограммов пластика. В мероприятии участвовали добровольцы местного отделения «Волонтеров Подмосковья» и экологи из организации «Делай».

У молодежного центра «Дружба» в Жуковском установлен большой контейнер в форм сердца, куда жители приносят пластиковые крышки от бутылок. Раздельный сбор отходов для многих горожан уже стал привычным.

«В этот раз мы разгрузили сердце полностью. Ни одной крышечки не осталось. Собрали и сдали на переработку. Спасибо всем, кто не остается в стороне», — рассказала муниципальный координатор организации «Делай» в Жуковском Татьяна Родионова.

После доставки пластика в пункт приема «Мегабак» ребятам провели экскурсию по площадке и объяснили, как проходит сортировка вторсырья. На «Мегабаке» принимают на переработку стекло, пластик, алюминий, батарейки и аккумуляторы, лампы, мебель, бумагу и картон, бытовую технику и другие категории отходов.