Экологическая акция «Экодень» пройдет в Мытищах 18 октября

В Экобазаре в Мытищах 18 октября с 11:00 до 14:00 пройдет акция «Экодень». Все желающие смогут сдать ненужные вещи и технику, а также поучаствовать в мастер-классах и викторине.

Организаторы ждут жителей по адресу: Экобазар, бульвар Ветеранов, строение № 2, второй этаж. С собой можно принести игрушки, книги, комнатные растения, украшения и работающую электронику, взамен забрать понравившиеся предметы, которые оставят другие люди.

Помимо этого, на площадке будет работать пункт приема сложных отходов. Туда можно сдать пластиковые яйца от киндер-сюрпризов, банковские карты, блистеры от таблеток, чеки, мелкую электронику.

Для самых маленьких гостей мероприятия организаторы подготовили творческие мастер-классы. Также юных жителей округа будет ждать веселая анимация, аквагрим и угощение — сладкая вата. Взрослые смогут поучаствовать в музыкальной викторине «ЭкоПесня» и проверить свои знания об экологии в увлекательной игровой форме.