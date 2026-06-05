Экологи исследовали качество воздуха в нескольких округах Подмосковья

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели исследования качества воздуха в ряде муниципальных образований Московской области. Выезды были организованы по заявкам местных жителей, обеспокоенных состоянием атмосферного воздуха, в том числе в ночное время.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, специалисты «Мособлэкомониторинга» работали в Дмитровском, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском, Богородском и Раменском округах. В Богородском и Раменском муниципалитетах исследования проводились дважды для более полного анализа. Эксперты провели проверки по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам.

Результаты анализов показали, что превышения гигиенических нормативов не зафиксированы. Содержание загрязняющих веществ в воздухе не превысило 0,2 предельно допустимой концентрации.

До конца текущей недели мобильные лаборатории продолжат свою работу в Солнечногорске, Коломне, Красногорске, Лобне, Луховицах, Люберцах, Балашихе, Егорьевске, Домодедове и Талдомском округе. Специалисты проведут исследования не только воздуха, но и воды в поверхностных объектах.