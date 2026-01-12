Экоферма в Луховицах стала лауреатом всероссийской туристической премии

Экоферма «Былинкино» в Луховицах стала лауреатом всероссийской премии Russian Traveler Awards. Хозяйство стало одним из лучших в номинации «Агротуризм».

Экоферма выходит в финал премии второй год подряд.

В хозяйстве «Былинкино» разводят мелкий рогатый скот и изготавливают молочную продукцию. Сегодня там содержат свыше 400 коз, которые каждый год позволяют производить около 70 тонн молока и 18 тонн сыра. Товары отличаются высоким качеством.

Кроме того, благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья ферма в прошлом году получила грант «Агротуризм» в размере 10 миллионов рублей.

Эту сумму направили на благоустройство территории, создание площадок для игр и занятий спортом, а также на улучшение условий для туристов, желающих отдохнуть на природе.

Агротуризм в Московской области активно развивается благодаря выполнению фермерами поставленных задач и помощи со стороны властей.