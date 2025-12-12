Экоферма из Луховиц выиграла туристическую премию

Луховицкая экоферма «Былинкино» стала одной из ярких звезд на фоне туристической индустрии России, заняв третье место в номинации «Агротуризм» на Национальной туристической премии Russian Traveler Awards. Это событие стало значимым достижением для хозяйства, которое успешно конкурировало с более чем 500 участниками из 50 регионов России, а также стран СНГ и ближнего зарубежья.

«Луховицы — в числе лидеров Подмосковья по агротуризму. Нашей землей восхищаются и благодарят за изобилие, сюда стремятся, чтобы перезарядить батарейки и почувствовать умиротворение», — сообщила руководитель экофермы Елена Головащенко.

Кроме «Былинкино», от Московской области в числе победителей премии оказались еще два проекта. Первое место в категории «Культурно-исторический объект/музей» занял музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», расположенный в Чехове. В то время как бронзовым призером в номинации «Народный промысел» стала Федоскинская миниатюра из Мытищ. Russian Traveler Awards — это ежегодная Национальная премия, которая призвана отмечать лучшие туристические проекты и инициативы в России. В этом году конкурс привлек свыше 560 участников, которые соревновались в 22 различных номинациях.