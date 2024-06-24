Экодеревня в Солнечногорске займется развитием сельского туризма

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Экодеревня «Бабин двор», расположенная в деревне Васюково под Солнечногорском, может получить поддержку в рамках программы по развитию внутреннего и сельского туризма. Экотуристическое предприятие планирует расширить бизнес — развивать животноводческие фермы, форелеводство и туристическое направление.

На территории комплекса площадью почти восемь гектаров размещены домики и коттеджи для отдыха, сыроварня, а также животноводческий комплекс — ферма крупного рогатого скота, домашней птицы и форелевое хозяйство, насчитывающее более 10 тысяч рыб. Туристы могут не только отдохнуть на природе, но и приобрести в фермерской лавке натуральные продукты или попробовать их в местном ресторане.

«С руководителем обсудили расширение и модернизацию бизнеса, газификацию территории. Совместно с региональными министерством сельского хозяйства и продовольствия и министерством культуры и туризма проработаем вопрос предоставления грантов и субсидий на развитие животноводческих ферм, форелеводства и туристической направленности», — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Также планируется привлекать на стажировку и трудоустройство на предприятии студентов колледжа «Подмосковье».

Крестьянско-фермерские хозяйства, агропромышленные комплексы городского округа Солнечногорск могут обратиться в отдел сельского хозяйства администрации для подачи заявок на получение субсидий и грантов по программам правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проекте региона и «Мираторга» по селекции в животноводстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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