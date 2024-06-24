Экодеревня в Солнечногорске займется развитием сельского туризма

Экодеревня «Бабин двор», расположенная в деревне Васюково под Солнечногорском, может получить поддержку в рамках программы по развитию внутреннего и сельского туризма. Экотуристическое предприятие планирует расширить бизнес — развивать животноводческие фермы, форелеводство и туристическое направление.

На территории комплекса площадью почти восемь гектаров размещены домики и коттеджи для отдыха, сыроварня, а также животноводческий комплекс — ферма крупного рогатого скота, домашней птицы и форелевое хозяйство, насчитывающее более 10 тысяч рыб. Туристы могут не только отдохнуть на природе, но и приобрести в фермерской лавке натуральные продукты или попробовать их в местном ресторане.

«С руководителем обсудили расширение и модернизацию бизнеса, газификацию территории. Совместно с региональными министерством сельского хозяйства и продовольствия и министерством культуры и туризма проработаем вопрос предоставления грантов и субсидий на развитие животноводческих ферм, форелеводства и туристической направленности», — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.