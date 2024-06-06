Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник обсудили промежуточные итоги сотрудничества на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Стороны уже год работают над созданием системы геномной селекции в молочном животноводстве, которая позволит стать конкурентоспособными на мировом рынке.

«Наша совместная программа рассчитана на пять лет. В первый год „Мираторг“ провел исследования генотипов восьми тысяч молочных коров из племенных хозяйств Московской области. Это необходимо, чтобы отобрать лучшие гены, эффективно спрогнозировать продуктивные качества потомства», — рассказал Андрей Воробьев.

Каждое животное оценивают по писку, в котором более 90 показателей. Учитываются здоровье, наследственные предрасположенности, маркеры родства и продуктивность. Центр геномной селекции «Мираторга» оценивает все данные и вносит их в рейтинг КРС молочного направления по Московской области.

Исследования продолжаются. К проекту уже подключились 10 подмосковных племенных хозяйств, занимающихся разведением голштинского скота. Коровы этой породы обладают высоким генетическим потенциалом по молочной продуктивности.

«Работа проводится для того, чтобы ускорить процесс селекции и повысить эффективность подмосковных ферм. Мы ощущаем участие со стороны правительства Московской области и лично губернатора, а также видим, какую существенную поддержку власти региона оказывают аграриям. Все это важно для продовольственной безопасности страны и достижения целей импортозамещения», — отметил президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник.

«Мираторг» уделяет большое внимание генетике, вкладывая в исследования значительные ресурсы. Лаборатория геномной селекции агрохолдинга входит в мировой топ-10 по производительности.

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