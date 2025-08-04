Экоакция по сбору вторсырья прошла в Щелкове

В Щелкове прошла экологическая акция по сбору вторсырья. Все желающие могли принести накопленные отходы и сдать их на переработку. В итоге волонтеры собрали целую газель разных видов мусора.

К акции присоединились и местные организации — автосервисы, аптеки, парикмахерские и библиотеки. Это показывает, что все больше жителей и предприятий заботятся об экологии. Активность участников вдохновила многих горожан тоже подключиться к делу.

Поддержать мероприятие приехали волонтеры из Щелкова и окрестностей. Организаторы поблагодарили всех за помощь, а участники получили экобаллы от «ВкусВилл».

Подобные акции — важная часть работы по улучшению экологии в Подмосковье. Они помогают людям бережнее относиться к природе и делают вклад в чистое будущее.