Экоактивисты провели субботник на берегу реки Лавровки в Ногинске

В Ногинске на берегу реки Лавровки прошел субботник. Жители, волонтеры, молодогвардейцы и сотрудники отдела экологии администрации Богородского округа очистили прибрежную зону от мусора.

Экоактивистам предоставили весь необходимый инвентарь: перчатки, пакеты, грабли. Более 30 человек за несколько часов привели в порядок прибрежную зону реки протяженностью более 300 метров.

Они собрали порядка 40 мешков мусора. В конце субботника всех участников угостили горячей кашей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о назначении Павла Биды министром экологии региона.

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