Экоактивисты провели субботник на берегу реки Лавровки в Ногинске
В Ногинске на берегу реки Лавровки прошел субботник. Жители, волонтеры, молодогвардейцы и сотрудники отдела экологии администрации Богородского округа очистили прибрежную зону от мусора.
Экоактивистам предоставили весь необходимый инвентарь: перчатки, пакеты, грабли. Более 30 человек за несколько часов привели в порядок прибрежную зону реки протяженностью более 300 метров.
Они собрали порядка 40 мешков мусора. В конце субботника всех участников угостили горячей кашей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о назначении Павла Биды министром экологии региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Жительница Озер родила 10-го ребенка в перинатальном центре Коломны
Более 700 договоров заключили регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров с начала года
«Ни у кого не было конфликта». Нападение на челябинскую школу назвали беспричинным
Ученые сообщили об усилении солнечной активности с начала века
Минэкологии поддержало администрацию Красногорска в споре о захламлении земель
Радиоактивные часы обнаружили таможенники у пассажира в Шереметьеве
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте