Егорьевская птицефабрика увеличит производительность благодаря нацпроекту

На Егорьевской птицефабрике завершился первый этап реализации федерального проекта «Производительность труда». Сотрудники совместно со специалистами Регионального центра компетенций Московской области в течение трех месяцев внедряли на предприятии инструменты бережливого производства.

В рамках проекта на предприятии сформировали рабочую группу, члены которой прошли обучение и изучили механизмы проекта.

Пилотной зоной для внедрения новых методик стал процесс производства мясных полуфабрикатов из охлажденного мяса индейки. Специалисты провели детальную диагностику производственного процесса, позволившую выявить проблемные участки. После этого был разработан комплексный план повышения операционной эффективности.

На следующем этапе планируется внедрение гибкой системы загрузки, стандартизация типовых процедур и минимизация простоя оборудования

Егорьевская птицефабрика создает товары под торговой маркой «Индис». В общей сложности на предприятии производят свыше 30 видов продукции.

Для присоединения к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф. Дополнительная информация содержится на инвестиционном портале Московской области.