Егорьевск присоединился к областному автопробегу к 80-летию Победы

Участники автопробега «Помним имя твое, солдат!» посетили деревню Михали в Егорьевске. Они провели торжественный митинг и возложили цветы к мемориалу.

Таким образом прошел второй день после старта акции. Мероприятие состоялось около обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие заместитель главы муниципального округа Егорьевск Наталья Леликова, заместитель председателя местного Совета депутатов Александр Плотников, председатель Совета ветеранов Георгий Кислов, руководитель отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Дмитрий Гусев, активисты «Юнармии» и других общественных и молодежных организаций.

«Сегодня в этот символичный год мы принимаем у себя этот автопробег здесь, в деревне Михали, возле памятника нашим егорьевцам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. На территории нашего городского округа проживают чуть более 200 ветеранов великой отечественной войны, из них — пять участников», — добавила Наталья Леликова.

Также участники убрали территорию возле мемориала и собрали сухую траву.