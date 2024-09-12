Единый день здоровья провели в школах Мытищ

Школьники из Мытищ поучаствовали в Едином дне здоровья, прошедшего в рамках акции «Здоровье — твое богатство». Дети узнали, как можно укрепить свое физическое и психическое здоровье и сформировать ценностное отношение к здоровому образу жизни.

Акция «Здоровье — твое богатство» проводится в Мытищах с 9 по 13 сентября. Спортивные мероприятия, конкурсы рисунков и подвижные игры прививали детям знания о важности спорта в жизни человека, правилах личной гигиены, полезной пище и вредных привычках.

Проведение мероприятий продолжается, и в школах еще запланировали викторины, спортивные соревнования, просмотры фильмов о здоровье и конкурсы стенгазет, плакатов и рисунков на антинаркотическую и здоровьесберегающую тематику.

Дни здоровья помогают привлечь внимание детей и взрослых к вопросам сохранения и укрепления здоровья, мотивируя к ведению здорового образа жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».