Более 100 жителей Солнечногорска поучаствовали в едином дне сбора гумпомощи

Акция «День двора» в рамках единого дня сбора гуманитарной помощи «Доброе дело. Нашим школьникам» прошла в городском парке Солнечногорска. В мероприятии приняли участие более 100 жителей округа.

Благотворительную акцию провели волонтеры молодежного центра «Подсолнух». Они подготовили для гостей мероприятия развлекательную программу с играми, мастер-классами, веселой эстафетой и аквагримом.

Также в этот день любой желающий мог оказать помощь жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов России. На этот раз большая часть гуманитарного груза — канцелярские товары.

«Это мероприятие стало возможностью для нас всех объединиться в добром деле и протянуть руку помощи тем, кто в этом остро нуждается. Вещи, собранные в рамках акции, будут направлены в региональный распределительный центр, откуда помощь централизованно отправятся в Курскую и Белгородскую области. На днях уже были направлены три грузовые газели», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.