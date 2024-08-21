Более 100 жителей Солнечногорска поучаствовали в едином дне сбора гумпомощи

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Акция «День двора» в рамках единого дня сбора гуманитарной помощи «Доброе дело. Нашим школьникам» прошла в городском парке Солнечногорска. В мероприятии приняли участие более 100 жителей округа.

Благотворительную акцию провели волонтеры молодежного центра «Подсолнух». Они подготовили для гостей мероприятия развлекательную программу с играми, мастер-классами, веселой эстафетой и аквагримом.

Также в этот день любой желающий мог оказать помощь жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов России. На этот раз большая часть гуманитарного груза — канцелярские товары.

«Это мероприятие стало возможностью для нас всех объединиться в добром деле и протянуть руку помощи тем, кто в этом остро нуждается. Вещи, собранные в рамках акции, будут направлены в региональный распределительный центр, откуда помощь централизованно отправятся в Курскую и Белгородскую области. На днях уже были направлены три грузовые газели», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Акцию «Доброе дело. Нашим школьникам» проводит региональное движение «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области на территории всех городских округов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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