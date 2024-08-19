Единый день сбора гумпомощи для жителей Курска прошел в Котельниках

В Котельниках состоялся единый день сбора канцелярских товаров и гуманитарной помощи для школьников и жителей приграничных районов Курской и Белгородской областей. Акция «Доброе дело» объединила неравнодушных жителей, представителей организаций и администрацию города.

Все участники активно принимали участие в сборе гуманитарной помощи, передавая свои пожертвования волонтерам в специально организованные пункты. Собранные товары и канцелярия отправят на региональный склад в Балашихе, где они будут тщательно отсортированы и распределены между адресатами.

Организаторы выражают благодарность всем, кто принимал участие в акции и поддерживал ее.

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