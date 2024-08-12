Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО пройдет в Химках

Жителей Химок пригласили поучаствовать в едином дне сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Военнослужащим можно будет передать продукты, медикаменты, одежду и другие предметы первой необходимости.

Акция пройдет 19 августа в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9-го Мая, дом № 18Б. Горожане могут принести продукты с долгим сроком хранения, средства гигиены, окопные свечи, маскировочные сети, канцелярию и стройматериалы.

«Сейчас нашим бойцам особенно нужна поддержка и помощь. Такие акции позволяют всем сплотиться и внести свой вклад в такое нужное и очень важное дело», — подчеркнула депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Гуманитарную помощь в Химках собирают на регулярной основе. В акциях участвуют жители, депутаты, активисты и общественники. Напомним, с начала специальной военной операции в округе собрали более 300 тонн гуманитарного груза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».