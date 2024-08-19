Единый день сбора гуманитарного груза для жителей Курска прошел в Химках
Единый день гуманитарной помощи в Химках объединил неравнодушных граждан, волонтеров, общественных деятелей и депутатов. Девять пунктов сбора принимали желающих передать жителям Курской области продукты питания, медикаменты, одежду и средства личной гигиены.
Волонтеры с девяти утра неотрывно принимали, взвешивали, сортировали и упаковывали вещи первой необходимости. Всего за день собрали несколько сотен килограммов гуманитарного груза.
«В коробки мы обычно кладем по три консервы с мясом, по три консервы с рыбой. И всегда мы кладем одну овощную. Также мы кладем по 500 граммов сладкого — это две сгущенки, баранки, конфеты», — поделилась волонтер Дарья Соколова.
Напомним, что ресурсные центры действуют во всех микрорайонах округа. Волонтеры регулярно собирают и передают гуманитарные грузы в зоны проведения специальной военной операции и нуждающимся мирным жителям.
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