Единый день профилактики ДТП с участием детей прошел во Фрязине

Единый день профилактики травматизма под девизом «Детям Подмосковья — безопасные дороги» прошел во Фрязине. Для воспитанников дошкольного учреждения № 10 провели игру «Мы пешеходы».

Основная цель «Месячника безопасности» — сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах.

Воспитатель детского сада № 10 во Фрязине Ольга Лучникова провела цикл игр «Мы пешеходы». Она показала малышам иллюстрации и рисунки, на которых изображены улицы, виды транспорта и проезжая часть. Они закрепили знания, а потом приняли участие еще в одной сюжетно-ролевой игре «Машины и пешеходы».

Воспитатели говорят, что обучение правилам безопасного поведения — основа образовательной программы. Важно заниматься профилактикой дорожного травматизма с участием детей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».