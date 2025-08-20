Единый день открытых дверей прошел в школах Химок

Мероприятие было организовано накануне нового учебного года для информирования семей об образовательном процессе. В его рамках у родителей была возможность лично пообщаться с руководством учебных заведений и получить подробные консультации.

Педагогический состав ознакомил родителей с учебными планами, вариантами организации внешкольной работы и перечнем документов, требуемых для поступления. Акцент сделали на условиях обучения и развития детей.

«Подготовка к учебному году — это волнительное время для родителей, у многих из них за каникулы накопились вопросы. Такой день открытых дверей в формате выездной администрации удобен всем: и представителям школы, и родителям. Ведь можно задать вопросы и все обсудить в спокойной обстановке. В основном, на встречу пришли родители будущих первоклассников. Несмотря на то, что скоро в школе пройдут родительские собрания, родители используют любую возможность, чтобы познакомиться с учебным процессом», — прокомментировала директор школы «Лига первых» Мариана Полякова.

Посетители отметили практическую пользу события, позволяющего изнутри оценить обстановку в школе и детально изучить ее материально-техническую базу и образовательные методики.

«Для каждой семьи начало учебного года — это особенный период. Родителям важно знать, в каких условиях будут учиться их дети, кто станет для них первым наставником. Единый день открытых дверей дает возможность не просто услышать информацию, а почувствовать атмосферу школы, задать вопросы напрямую и убедиться, что ребенок в надежных руках. Такой диалог помогает педагогам быть ближе к семьям и вместе создавать доверительную образовательную среду», — подчеркнула директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

Традиционная августовская акция охватила в этом году 25 общеобразовательных учреждений городского округа.