Единый день открытых дверей прошел в филиале Дмитровского техникума в Дубне

В Дубненском структурном подразделении Дмитровского техникума прошел Единый день открытых дверей, который провели участники федерального проекта «Профессионалитет». Гости мероприятия побывали на экскурсии по современным лабораториям учебного заведения.

В техникуме их две: медицинского и социального ухода, а также лабораторных исследований. Помещения оснастили новейшим оборудованием и техникой. Обучающиеся могут отрабатывать навыки на специальных манекенах.

Студенты и выпускники учебного заведения рассказали гостям об учебе. Они с благодарностью вспоминают педагогов и время, проведенное в стенах техникума.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, такие встречи — это хорошая возможность для ребят узнать об условиях поступления и выбрать специальность.

Ребята из 8 «А» класса школы № 7 посетили мероприятие вместе с классным руководителем. Подростки стараются как можно больше узнать о специальностях, которые можно получить в учебном заведении. Им рассказали о таких профессиях, как медик, спасатель, автомеханик.

Отметим, что самыми популярными направлениями обучения в Дубненском структурном подразделении Дмитровского техникума остаются «графический дизайн», «пожарная безопасность» и «сестринское дело».

«Собираюсь поступить на графического дизайнера, поскольку всегда была творческим человеком», — говорит ученица 8 «А» класса школы № 7 Анита Хазова.