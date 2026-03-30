Единый день китайской культуры отметили в школах Лосино-Петровского

В школах городского округа Лосино-Петровский 28 марта прошел Единый день китайской культуры. Мероприятие позволило детям и взрослым познакомиться с традициями, философией и искусством Китая.

Школьники своими руками создавали китайские фонарики, которые по легендам приносят счастье и удачу. Под руководством наставников ребята попробовали освоить искусство китайской каллиграфии, а также познакомились с элементами восточных единоборств. Для гостей организовали выставку китайского ремесла и рисунков в национальном стиле.

В школе № 2 имени В. В. Дагаева праздник завершился концертом камерного струнного оркестра под руководством старшего преподавателя кафедры музыкально-исполнительского искусства факультета музыкального искусства Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета Вячеслава Новоселова. В концерте приняли участие иностранные студенты магистратуры факультета музыкального искусства.