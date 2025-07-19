Единый день фольклора отметили в Богородском округе

В Глуховском парке Ногинска состоялся яркий праздник, посвященный народным традициям. Мероприятие собрало множество участников, которые пришли насладиться атмосферой и узнать больше о культурном наследии России.

Посетители активно участвовали в мастер-классах, организованных талантливыми рукодельницами. Елена Попова обучила желающих изготавливать «Ситцевые бусы», а Анна Татарникова познакомила с процессом создания народной игровой куклы «Зайчик на пальчик». Эти занятия привлекли как взрослых, так и детей, помогая сохранить традиции и передать их новым поколениям.

Особое внимание привлекло выступление ансамбля «Садко», который исполнил задорные мелодии под руководством Петра Крамаренко. Звуки народных инструментов и частушки создавали праздничное настроение, призывая всех к веселью и танцам.

Ежегодно 17 июля в России отмечается день, посвященный фольклору, и этот праздник стал отличной возможностью для жителей Ногинска погрузиться в атмосферу народной культуры.