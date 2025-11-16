Единый день диспансеризации прошел в Мытищах

Жители Мытищ прошли диспансеризацию в поликлиниках № 2 и № 5. Медики отметили, что регулярная проверка здоровья помогает выявить опасные заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертонию, атеросклероз и рак на ранней стадии.

Заведующая поликлиникой № 2 Мытищинской больницы, заслуженный врач России Любовь Кикоть подчеркнула, что на первом этапе выявляют заболевания до появления первых симптомов.

«Все эти заболевания намного легче поддаются лечению и корректировке, если выявлены на ранних стадиях. Это дает шанс оставаться здоровыми и полными сил, избежав болезни или отсрочив начало ее развития на десятилетия», — сказала она.

Результаты обследования отправляют лечащему врачу, которой направляет к узким специалистам и на дообследование, если есть признаки опасных заболеваний.

Отметим, жители от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а старше 40 лет — ежегодно.