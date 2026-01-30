Единый день диспансеризации пройдет в Щелкове 31 января

Округ предоставляет своим жителям возможность пройти комплексную проверку организма. В ближайшую субботу, 31 января, состоится Единый день диспансеризации, в рамках которого каждый желающий сможет бесплатно пройти ряд важных медицинских обследований.

Для максимального охвата населения и обеспечения комфортного доступа к услугам, двери для участников диспансеризации откроют сразу несколько ключевых медицинских учреждений округа: взрослая поликлиника № 2, поликлиника № 4, Трубинская амбулатория, Медвежье-Озерская амбулатория и Загорянская поликлиника

Осмотры и консультации будут проводиться с 09:00 до 14:00. Для удобства жителей предварительная запись не требуется. Достаточно прийти в выбранное медицинское учреждение, имея при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Программа обследования включает заполнение анкеты для оценки общего самочувствия, выявления хронических заболеваний и вредных привычек, измерение роста и веса, артериального давления, экспресс-анализы крови на уровень глюкозы и холестерина, флюорография легких, электрокардиография, а также для женщин обязательная консультация и осмотр гинеколога.

«Основная цель Единого дня диспансеризации — своевременное выявление скрытых заболеваний и факторов риска на ранних стадиях. В случае обнаружения каких-либо отклонений или подозрений на патологию, пациентам будут даны рекомендации по дальнейшим углубленным исследованиям и консультациям узкопрофильных специалистов», — отметили организаторы.