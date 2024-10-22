Единый день диспансеризации пройдет в Реутове 26 октября

Жителей Реутова пригласили пройти диспансеризацию в субботу, 26 октября. С 09:00 до 14:00 пациентов ждут в городской поликлинике № 1 на улице Гагарина.

«Каждый хочет быть здоровым. Регулярное прохождение диспансеризации позволит уменьшить вероятность развития опасных для жизни заболеваний, выявить их на той стадии, когда лечение может быть эффективным», — отметил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

Жителям нужно взять паспорт и страховой полис. Приходить рекомендуется натощак.

Диспансеризацию в Реутове можно пройти в любой будний день по предварительной записи в городской поликлинике № 1 и городской поликлинике № 2.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».