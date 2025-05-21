Единый день диспансеризации пройдет в Пушкино 24 мая

В эту субботу все амбулаторно-поликлинические подразделения Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова откроют свои двери для проведения единого дня диспансеризации, который в этот раз будет приурочен ко дню семейного здоровья. С 09:00 до 14:00 взрослые жители округа смогут пройти комплексное обследование в поликлиниках № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7 и № 8, а также в поликлинике № 9.

Особое внимание будет уделено семьям: в детских поликлиниках № 1, № 2 и № 5 ждут семьи в полном составе, чтобы обеспечить возможность всем членам семьи проверить свое здоровье в один день.

Для удобства жителей округа диспансеризацию можно проходить ежедневно с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Для работающих граждан предусмотрены специальные единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья, которые проводятся дважды в месяц.

Записаться на диспансеризацию можно различными способами: через портал госуслуг, по телефону 122, через терминал или регистратуру в поликлинике. Организаторы рекомендуют приходить натощак для сдачи анализа крови. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 31 мая и 21 июня, а дни семейного здоровья — на 7 и 21 июня.