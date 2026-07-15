Единый день диспансеризации пройдет в поликлиниках Подольска 18 июля

Жители Подольска смогут бесплатно проверить состояние здоровья в рамках Единого дня диспансеризации. В этот раз он будет посвящен раннему выявлению сахарного диабета.

Медики напоминают, что заболевание остается одной из самых распространенных хронических патологий в мире: по оценкам специалистов, с диабетом живут около 537 миллионов взрослых и свыше миллиона детей. Примерно половина людей даже не подозревает о наличии болезни.

По данным российских экспертов, официально диагноз поставили примерно шести миллионам человек. При этом специалисты считают, что фактическое количество пациентов может быть почти в два раза больше, поскольку многие случаи заболевания долгое время остаются незамеченными.

В Подольске на диспансерном учете состоят 12 864 человека с диабетом, а с начала года врачи впервые выявили еще 349 случаев.

«Сахарный диабет — это хроническое нарушение обмена углеводов. Если болезнь не контролировать, повышенный уровень глюкозы медленно разрушает кровеносные сосуды и нервы, увеличивая риски инфаркта, инсульта, почечной недостаточности, потери зрения, нарушений мозгового кровообращения», — пояснила заведующая терапевтическим отделением № 1 поликлиники на улице Кирова Марина Николаева.

В субботу, 18 июля, во всех городских поликлиниках, за исключением учреждения на улице Бородинской, 22, с 8:00 до 12:00 пройдет тематический Единый день диспансеризации.

Помимо стандартного комплекса обследований первого этапа диспансеризации, посетителям предложат определить уровень гликированного гемоглобина, а также получить консультацию врача-эндокринолога. Предварительная запись не требуется.

Для прохождения обследования необходимо взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС (достаточно фотографии документа). Все анализы рекомендуют сдавать натощак.