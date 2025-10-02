Единый день диспансеризации пройдет в Лыткарине 4 октября

Лыткаринская больница приглашает всех жителей округа принять участие в едином дне диспансеризации, который состоится 4 октября. Пройти комплексное обследование можно будет без предварительной записи.

Мероприятие пройдет в субботу, с 08:00 до 13:00, в поликлинике № 2, расположенной по адресу: улица Коммунистическая, дом № 63. В рамках единого дня диспансеризации у пациентов будет возможность пройти широкий спектр основных обследований, направленных на выявление факторов риска и ранних признаков заболеваний. В программу обследования включены измерение артериального давления, электрокардиография, флюорография, а также сдача анализов крови и получение консультаций от врачей-специалистов.

«Очень часто люди откладывают заботу о здоровье на потом, потому что ничего не болит. Но именно для этого и нужна диспансеризация чтобы проверить организм тогда, когда болезни еще не проявились. Регулярные обследования помогают вовремя заметить факторы риска и начать лечение на ранних стадиях», — сообщила врач отделения медицинской профилактики Лыткаринской больницы Тамара Ильина.

С начала текущего года в Лыткаринской больнице медицинские осмотры и диспансеризацию уже прошли более 27 тысяч человек. В обычные дни записаться на диспансеризацию можно различными способами: через портал «Госуслуги», позвонив по единому номеру телефона 122 или обратившись в регистратуру поликлиники.