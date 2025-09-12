Единый день диспансеризации пройдет в Лыткарине 13 сентября

Лыткаринская больница приглашает всех жителей округа на единый день диспансеризации, который состоится 13 сентября в поликлинике № 2, расположенной по адресу: улица Коммунистическая, дом № 63. В этот день с 08:00 до 13:00 каждый желающий сможет пройти комплексное медицинское обследование и получить консультации специалистов.

Заведующий поликлиникой № 2 Александр Стукалов акцентировал внимание на том, что диспансеризация является важнейшим инструментом для раннего выявления хронических заболеваний и предотвращения их прогрессирования.

В рамках единого дня диспансеризации жители смогут пройти широкий спектр исследований, включающий измерение артериального давления, определение уровня сахара и холестерина в крови, флюорографическое обследование органов грудной клетки, электрокардиографию и консультации врачей-специалистов. Одним из преимуществ единого дня диспансеризации является возможность пройти обследование без предварительной записи.