Единый день диспансеризации пройдет в Луховицах 25 октября

Поддерживая здоровье населения региона, администрация Луховицкой больницы объявляет о проведении диспансеризации. Акция, направленная на профилактическое обследование граждан, пройдет в субботу, 25 октября, с 08:00 до 12:00 одновременно на двух площадках: в Центральной поликлинике Луховиц и в Белоомутской больнице.