Единый день диспансеризации пройдет в Луховицах 25 октября
Поддерживая здоровье населения региона, администрация Луховицкой больницы объявляет о проведении диспансеризации. Акция, направленная на профилактическое обследование граждан, пройдет в субботу, 25 октября, с 08:00 до 12:00 одновременно на двух площадках: в Центральной поликлинике Луховиц и в Белоомутской больнице.
Особое внимание организаторов направлено на укрепление физического состояния жителей, предупреждение заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических проблем и сахарного диабета, а также поддержку психоэмоционального благополучия жителей.
По словам специалистов, основная цель единого дня диспансеризации заключается в раннем выявлении рисков возникновения серьезных заболеваний. Заведующая терапевтическим отделением центральной поликлиники Луховицкой больницы Ирина Степанова отметила, что участники получат полную консультацию врачей разных специальностей и возможность пройти широкий спектр лабораторных исследований, включающих общие и биохимические анализы крови.