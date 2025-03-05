Единый день диспансеризации пройдет в Луховицах 22 марта

Луховицкая больница сообщила о проведении следующего единого дня диспансеризации. По словам медиков, это отличная возможность для жителей округа проверить свое здоровье, выявить возможные риски и получить рекомендации специалистов.

Главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова рассказала, что диспансеризация помогает выявить болезни или факторы риска на ранних стадиях, вовремя начать лечение, скорректировать прием медикаментов или принять профилактические меры.

«В первый этап диспансеризации входят антропометрия, измерение артериального давления и внутриглазного давления, электрокардиография, флюорография и спирометрия, осмотр врача-терапевта, обследование мужчин старше 45 лет по программе „Мужское здоровье“, для женщин — осмотр гинеколога и маммография», — добавила Галина Пончакова.

Для прохождения диспансеризации необходимо прийти в медицинское учреждение утром натощак. Также обязательным условием является прикрепление к поликлинике. Начало в 08:00. Обследование пройдет на двух площадках — в центральной поликлинике Луховиц и в больнице Белоомута.