Единый день диспансеризации пройдет в Луховицах 16 августа

Организатором мероприятия выступает Луховицкая окружная больница, стремясь обеспечить доступность профилактических медицинских осмотров для всех желающих. Медицинские исследования и осмотры будут проводиться с 08:00 до 12:00.

Для удобства жителей округа будут функционировать две площадки для прохождения диспансеризации: центральная городская поликлиника в Луховицах и Белоомутская больница. Единый день диспансеризации будет сфокусирован на профилактике хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и заболевания органов дыхания, а также на выявлении факторов риска, способствующих их развитию. Мужчины и женщины также смогут пройти обследование, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний.

«Диспансеризация — это забота, прежде всего, о себе и своем здоровье. Это проверенный действенный способ улучшить качество и продолжительность жизни, так как своевременное диагностическое обследование помогает медикам выявить и предотвратить серьезные осложнения и нарушения в работе систем органов и затем вместе с пациентом справиться с болезнью», — сообщила заведующая терапевтическим отделением центральной поликлиники Луховицкой больницы Ирина Степанова.

Жители округа, пришедшие на диспансеризацию, пройдут комплекс диагностических обследований и осмотров специалистов. В программу диспансеризации включены клинические исследования, в том числе общий и биохимический анализы крови, определение содержания глюкозы и холестерина, а также выявление онкомаркеров.