Единый день диспансеризации пройдет в Луховицах 11 октября

В субботу, 11 октября, у жителей округа появится возможность позаботиться о своем здоровье и пройти комплексное медицинское обследование. В рамках единого дня диспансеризации сразу в двух медицинских учреждениях округа — центральной поликлинике и больнице поселка Белоомут — будут организованы пункты бесплатной проверки здоровья.

Диспансеризация будет проводиться с 08:00 до 12:00. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо прийти утром в субботу, 11 октября, натощак, и взять с собой паспорт и страховой полис. В рамках диспансеризации будет предложен широкий спектр обследований, включая анализ крови.

«Регулярная диспансеризация — это ключ к сохранению здоровья на долгие годы. Она позволяет выявить возможные заболевания на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно и дает наилучшие результаты. Не стоит откладывать заботу о себе на потом — воспользуйтесь предоставленной возможностью и сделайте первый шаг к здоровой жизни», — сообщили врачи.