Единый день диспансеризации пройдет в Красногорской больнице

В городском округе Красногорск 7 февраля состоится Единый день диспансеризации. Все желающие смогут бесплатно и быстро пройти комплекс профилактических обследований для оценки состояния здоровья.

Акция будет проходить во всех подразделениях Красногорской больницы, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов. Время приема пациентов не изменится — врачи будут вести прием по стандартному графику работы поликлиник. Для прохождения обследования необходимо взять с собой три основных документа: паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Администрация округа и медицинские работники подчеркивают, что профилактические осмотры важны даже при хорошем самочувствии. Регулярная диспансеризация помогает выявить возможные заболевания на ранних стадиях, своевременно начать лечение и сохранить активность на долгие годы. Это простой и доступный способ позаботиться о своем здоровье и работоспособности.

Пресс-служба администрации Красногорска отмечает, что мероприятие направлено на повышение доступности медицинской помощи и формирование ответственного отношения к здоровью среди населения.