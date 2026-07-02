Единый день безопасности провели для юнармейцев в Ногинске

В Центре допризывной подготовки молодежи — Доме Юнармии — в Ногинске 30 июня прошел «Единый день безопасности». Мероприятие в игровой форме объединило теорию и практику: воспитанники повторили важные правила и отработали ключевые навыки в условиях, приближенных к реальным.

Программа охватила несколько направлений. Юнармейцы повторили правила обращения с оружием и технику разборки и сборки автомата Калашникова. На этапе радиационной, химической и биологической защиты ребята закрепили навыки использования средств индивидуальной защиты и отработали алгоритм действий при угрозе.

Участники изучили основы оказания первой помощи в экстремальных ситуациях: учились оценивать состояние пострадавшего, останавливать кровотечение и проводить эвакуацию раненого. Повторили правила поведения при пожаре, потренировались в проведении спасательных работ, освоили применение специального оборудования. Особое внимание уделили технике надевания боевой одежды пожарного и развертыванию пожарной линии.

Теория правил дорожного движения касалась правил для пешеходов, велосипедистов и пользователей самокатов. На практике ребята отрабатывали подачу сигналов руками, учились уступать дорогу пешеходам и спешиваться на переходах.

Завершился день «Встречной эстафетой» — проверкой физической выносливости и сплоченности команды. Единый день безопасности показал, что готовность к нештатным ситуациям — это конкретные умения, которые можно и нужно тренировать.