Единую цифровую систему контроля в сфере обращения с ТКО внедрят в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Правительство Московской области готовится к запуску инновационной платформы, которая кардинально изменит систему контроля за обращением с твердыми коммунальными отходами. Этот цифровой инструмент объединит всех участников процесса — от региональных операторов до мусороперерабатывающих комплексов и органов власти.

Новая платформа позволит эффективнее отслеживать транспортировку и утилизацию отходов, а также упорядочить информацию.

«Сейчас в систему уже занесено более тысячи транспортных средств, 67 мусороперегрузочных станций, более 600 сотрудников региональных операторов и 90 тысяч контейнерных площадок», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Новая платформа предлагает целый ряд технологических решений. Искусственный интеллект будет анализировать наполняемость контейнеров, а специальное мобильное приложение для водителей позволит фиксировать состояние площадок до и после вывоза мусора.

Система сможет автоматически формировать оптимальные маршруты для мусоровозов, а также создаст единую базу договоров с производителями отходов. Особое внимание уделят онлайн-мониторингу всех мест накопления ТКО.

Разработчики убеждены, что запуск платформы позволит не только повысить эффективность работы операторов, но и сократить количество жалоб от жителей за счет прозрачности всех процессов.