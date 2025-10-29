Единая школьная Лига запустила новое спортивное испытание в Химках

Телеграм-канале Единой школьной Лиги Подмосковья выпустил новый спортивный челлендж. Известный баскетболист Виктор Кейру, один из послов проекта, приглашает жителей Химок и других городов региона показать свои навыки владения мячом.

Задача участников — повторить упражнение из мастер-класса спортсмена. Те, кто успешно выполнит задание, смогут попасть на профессиональную тренировку с баскетболистами клуба «Химки». Также среди всех участников разыграют фирменные сувениры Единой школьной лиги.

Видео с выполненным заданием принимаются до 1 ноября в комментариях под постом в телеграм-канале. Обязательное условие — подписка на сообщество Единой школьной Лиги.

Баскетболисты школы № 29 из спортклуба «Левый берег» уже участвуют в челлендже.

Единая школьная лига Подмосковья начала работу в октябре 2024 года. Спортсмены из 12 школ Химок, которые соревнуются в волейболе, футзале, баскетболе 3×3 и шахматах, задействованы в этом сезоне в проекте.