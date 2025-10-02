Единая школьная лига Подмосковья стартовала в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Торжественное открытие нового сезона Единой школьной лиги Подмосковья состоялось в Химках. Проект в 2024 году инициировал губернатор Андрей Воробьев.

Мероприятие началось с парада команд и представления участников. После чего зрители увидели захватывающее шоу баскетбольных фристайлеров и выступление чирлидеров школы спортивного танца «Надежда».

Особое впечатление на публику произвели финалисты шоу «Минута славы» — команда Mad Sports, которая продемонстрировала искусное владение мячом и зрелищные броски.

В первый игровой день состоялись 12 матчей по стритболу, в которых соревновались команды юношей и девушек. Всего в школьной лиге участвуют спортсмены из 12 образовательных учреждений округа, которые будут состязаться в четырех дисциплинах: волейбол, футзал, баскетбол 3×3 и шахматы.

Лучшие команды по итогам городского этапа представят Химки на региональных соревнованиях этой весной.