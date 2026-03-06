«Единая Россия» в Подмосковье рассказала об итогах работы в сфере промышленности

Партия «Единая Россия» подвела итоги выполнения народной программы за пять лет. Эту тему обсудили на экспертном круглом столе «Промышленность Подмосковья. Есть результат!» на площадке мытищинского завода «Метровагонмаш». Он стал логичным продолжением федерального форума партии в Екатеринбурге.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что благодаря народной программе партии были определены четкие подходы и планы развития промышленности.

«Главный итог — все стратегические отрасли региона в течение пяти лет продолжают уверенный рост. В лидерах — обрабатывающее производство, машиностроение, фармацевтика. По объему экономики и промышленному производству мы входим в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом», — подчеркнул он.

Игорь Брынцалов напомнил, что «промышленный» блок народной программы включает в себя все важные направления: импортозамещение, решение кадрового вопроса, создание условий для инвесторов. В частности, за последние пять лет в регионе создано более 400 тысяч рабочих мест.

В свою очередь, заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что результаты региона в развитии промышленности подтверждают статистические данные.

«За последние пять лет доходы бюджета Московской области выросли с 927 миллиарда до 1,6 триллиона рублей. Объем промышленного производства увеличился в 1,7 раза и достиг 7,6 триллиона рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампредседателя правительства подчеркнула, что в текущих экономических условиях приоритетными остаются задачи развития инфраструктуры региона, поддержки предпринимательства и расширения инструментов стимулирования инвестиционной деятельности.