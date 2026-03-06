«Единая Россия» в Подмосковье рассказала об итогах работы в сфере промышленности
Партия «Единая Россия» подвела итоги выполнения народной программы за пять лет. Эту тему обсудили на экспертном круглом столе «Промышленность Подмосковья. Есть результат!» на площадке мытищинского завода «Метровагонмаш». Он стал логичным продолжением федерального форума партии в Екатеринбурге.
Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что благодаря народной программе партии были определены четкие подходы и планы развития промышленности.
«Главный итог — все стратегические отрасли региона в течение пяти лет продолжают уверенный рост. В лидерах — обрабатывающее производство, машиностроение, фармацевтика. По объему экономики и промышленному производству мы входим в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом», — подчеркнул он.
Игорь Брынцалов напомнил, что «промышленный» блок народной программы включает в себя все важные направления: импортозамещение, решение кадрового вопроса, создание условий для инвесторов. В частности, за последние пять лет в регионе создано более 400 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что результаты региона в развитии промышленности подтверждают статистические данные.
«За последние пять лет доходы бюджета Московской области выросли с 927 миллиарда до 1,6 триллиона рублей. Объем промышленного производства увеличился в 1,7 раза и достиг 7,6 триллиона рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.
Зампредседателя правительства подчеркнула, что в текущих экономических условиях приоритетными остаются задачи развития инфраструктуры региона, поддержки предпринимательства и расширения инструментов стимулирования инвестиционной деятельности.
Работа по данным направлениям будет продолжена. «Единая Россия» готовится к следующему этапу — формированию новой пятилетней народной программы. Главным ее элементом, как и прежде, станут предложения экспертов и наказы жителей. Несколько инициатив по теме промышленности уже прозвучали на круглом столе в Мытищах.
В частности, директор по экономике и финансам компании «МедТеко» Людмила Денисова предложила создавать в регионах технопарки для малых технологических компаний. По ее словам, это должно положительно повлиять на возможности их развития и модернизации.
Эта идея нашла отклик в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве пообещали взять предложение в работу, отметив, что, с точки зрения возможностей, в Подмосковье есть все условия для развития таких компаний.
Напомним, развитие промышленности стало темой первого отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат», который прошел 19 февраля в Екатеринбурге. Как отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, за время действия народной программы в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций.
«Единая Россия» приступила к сбору инициатив в новую народную программу. Как и в 2021 году, ее соавторами станут жители регионов и эксперты. Сбор предложений проходит на сайте «естьрезультат.рф».